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Минобороны РФ оценило потери ВСУ на курском направлении более чем в 255 человек за сутки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении свыше 255 человек, общие потери противника за время боевых действий здесь превышают 63 100 военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники", - сказано в сообщении.

С начала боев на курском направлении противник потерял более 63 105 военнослужащих, говорится в сводке.

По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах 17 населённых пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Владимировка, Журавка, Нижняя Сыроватка, Новая Сечь, Новенькое и Новониколаевка Сумской области.

Ведомство сообщает, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 379 танков, 288 БМП, 240 БТРов, 2 017 боевых бронированных машин, 2 167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 23 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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