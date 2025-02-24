Под британские санкции попал гендиректор "Акрон Холдинга" Морозов
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава ГК "Акрон Холдинг" Павел Морозов попал под санкции Великобритании, сообщило британское правительство.
Основанием для включения Морозова в санкционный список названо владение или контроль над "Акрон Холдингом" и получение выгоды от компании, которая ведет бизнес в "стратегическом" для России оборонном, электронном и энергетическом секторах.
ГК "Акрон Холдинг" - вертикально-интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла, занимается, в частности, заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ.