Часть Невинномысска осталась без отопления из-за порыва теплоцентрали

В городе готовят пункты временного размещения

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 350 многоквартирных жилых домов и ряд соцобъектов города Невинномысска (Ставропольский край) отключены от теплоснабжения с полудня понедельника из-за аварии на сетях, сообщил глава города Михаил Миненков в своем телеграм-канале.

"В 12:00 на пульт ЕДДС поступила информация об отключении теплоносителя Невинномысской ГРЭС. Без отопления остались 352 многоквартирных жилых дома, четыре больницы, 25 детских садов, 13 школ, вузы и ссузы, расположенные в центральной части города. (...) Бригада невинномысского филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" приступила к устранению порыва", - написал Миненков.

Позже он сообщил о введении в городе режима повышенной готовности из-за происшествия.

"Поручил эвакуационной комиссии города подготовить пункты временного размещения для приема населения, оставшегося без теплоснабжения", - добавил глава города.

Работы по устранению прорыва теплоцентрали продолжаются.

По данным Ставропольского гидрометцентра, в регионе с 21 по 25 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Температура воздуха ночью - до минус 11-16 градусов (местами до минус 22 градусов), днем - до минус 5-10 градусов, что ниже климатической нормы на 10 градусов и более.