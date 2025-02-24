Глава СКР поручил расследовать нападение на российское консульство в Марселе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи будут расследовать взрыв на территории консульства России в Марселе, запросят у МИД подробную информацию, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Председатель СКР (Александр Бастрыкин - ИФ) поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

Ранее в понедельник газета Le Parisien сообщила со ссылкой на источники в полиции, что вследствие взрывов, произошедших утром на территории консульства РФ в Марселе, никто не пострадал, разрушений нет.

На территорию консульства бросили три самодельных взрывных устройства - пластиковые бутылки, в которых содержалась некая жидкость. Определить состав содержимого, по данным газеты, пока не удалось.

Из трех устройств взорвались два. Третье контролируемым взрывом уничтожили сотрудники службы разминирования, пишет издание La Marseillaise.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия требует от Франции исчерпывающего и скорейшего расследования взрывов на территории генконсульства РФ в Марселе.

"Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта", - сообщила Захарова журналистам.