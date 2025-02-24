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Президент РФ считает, что в Европе плохо понимают новые расклады вокруг Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские политики не очень хорошо понимают положение дел вокруг Украины, и они, в отличие от нового президента США Дональда Трампа, связаны данными Киеву обещаниями.

"Судя по тому, как они действуют, мне кажется, не очень понимают", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, понимают ли европейцы "суть нынешних раскладов вокруг Украины", с его точки зрения.

"Но дело даже не в этом. Дело в том, что в отличие от нового президента Соединённых Штатов политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они уж много слишком наговорили и наобещали, и теперь им, извините за выражение, отруливать от этой позиции очень сложно или практически невозможно без потери лица", - считает президент РФ.

Между тем, по его мнению, у Трампа "руки свободны".

"Он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта", - сказал Путин.

"У него положение уникальное. Он не просто говорит то, что думает. Он говорит, что хочет. Это привилегия лидера одной из крупных великих держав", - заявил Путин.

Владимир Путин
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