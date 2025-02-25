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Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 6,5%, COVID-19 - снизилась на 10,2%

В целях профилактики ОРВИ в России закрыто более 510 школ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла более чем на 6% по сравнению с предыдущей неделей; показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 10,2%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 993 тысячи", - сообщили журналистам в ведомстве.

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости отмечено в 49 регионах страны, в 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, добавили в ведомстве.

В структуре заболеваемости, как уточнили в Роспотребнадзоре, продолжается увеличение числа заболевших гриппом, преобладающими вирусами гриппа являются B и A(H1N1).

На прошлой неделе число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло на 7,7%, рост заболеваемости отмечается седьмую неделю подряд.

"Также по итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрировано 5,9 тыс. COVID-19, что на 10,2% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе сообщалось о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией почти на 8,3%, снижение отмечается пятую неделю подряд.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций, по данным Роспотребнадзора, закрыты 510 школ в 42 регионах и 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах, также закрыты пять школ-интернатов. Частично закрыты 7636 классов и 1968 групп дошкольников, а также 13 групп в школах-интернатах и 74 группы в профессионально-технических училищах.

Роспотребнадзор ОРВИ COVID-19
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