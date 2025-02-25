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Что произошло за день: вторник, 25 февраля

Кремль принял извинения Вучича за голосование в ООН, Минприроды озвучило данные по запасам редких металлов, "АвтоВАЗ" назвал условие возвращения Renault в капитал, Карпин ушел из "Ростова"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле приняли извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибочное голосование делегатов в ООН. Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине, хотя планировала воздержаться.

- Минприроды оценило общие запасы редких металлов в России в 658 млн тонн. По группе редкоземельных металлов балансовые запасы составляют 28,5 млн тонн.

- Возврат Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможен при возмещении сделанных в его отсутствие инвестиций в развитие предприятия - это более 110 млрд рублей за 2023-2025 годы, сообщил президент компании Максим Соколов.

- В России дефицит врачей составляет почти 23,3 тыс., среднего медперсонала - 63,5 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год. Это связано с ужесточением регулирования и высокими ставками.

- Госдума приняла закон о запрете использования электронного и дистанционного обучения в медицине и фармацевтике.

- Валерий Карпин объявил о своем уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов".

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