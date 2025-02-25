Лавров 25 февраля посетит Тегеран с рабочим визитом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник посетит Иран с рабочим визитом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"25 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров по приглашении Министра иностранных дел Исламской Республики Иран А.Аракчи посетит Тегеран с рабочим визитом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что в ходе визита Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений.

"Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в областях энергетики и транспорта", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, запланирован обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, говорится в сообщении.