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В Госдуме подготовят предложения по защите детей от нападения бездомных собак

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак.

"Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по охране семьи, материнства, отцовства, детства. Они более объективно подойдут к этому вопросу. Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение", - цитирует во вторник пресс-служба слова Володина.

Соответствующий вопрос был поднят во вторник на пленарном заседании Госдумы членом комитета по охране здоровья Бийсултаном Хамзаевым. "У нас в Каспийске буквально недавно ребенка загрызли, когда со школы возвращался. А сегодня данные журналисты опубликовали: за 2024 год 237 тысяч граждан покусали бездомные собаки. Я считаю, что цифра большая", - цитирует слова Хамзаева пресс-служба Думы. По словам депутата, сегодняшняя законодательная база не защищает граждан.

"Все видели эти кадры, которые просто шокируют. Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь, животное бесхозное, голодное. Законом предусмотрели поймать его, стерилизовать и потом назад на детскую площадку вернуть озлобленного", - отметил председатель Госдумы.

Он также обратился к "тем, кто любит у нас заниматься разглагольствованием о любви к братьям меньшим: давайте их не выбрасывать на улицу, и здесь тоже должна быть ответственность".

Вячеслав Володин Госдума
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