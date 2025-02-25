В России стартовала мультимедийная акция "Ура Победе!"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Акция "Ура Победе!", посвященная празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в России.

Как сообщили на пресс-конференции во вторник организаторы мероприятия, оно проводится операторами мобильной связи при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Замминистра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова пояснила, что абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный короткий номер 1945 и получить доступ цифровому контенту, к примеру, установить песни военных в качестве гудка или мелодии при звонке на телефон.

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России (НЦИП) Елена Малышева в свою очередь отметила, что "музыкальная память поколения как никакая другая отражает основные ценностные ориентиры".

"Эта акция - очень хорошая, добрая традиция нашего общества. И музыкальная составляющая - это как раз возможность передать атмосферу, передать чувства, передать те ценностные, очень важные мысли, которые были заложены в то время и с которыми наши деды и прадеды шли в бой и одержали ту самую победу", - сказала Малышева.

Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы.