В Кемеровской области проверят приватизацию Кузбасской топливной компании

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области на фоне ситуации с поставками сортового угля населению намерены проверить, соответствовала ли приватизация АО "Кузбасская топливная компания" (КТК) нормативным документам и законодательству, сообщил губернатор региона Илья Середюк в ежегодном отчете о работе правительства в парламенте.

""Кузбасская топливная компания" единственный поставщик сортового угля, эта практика сложилась много лет назад, она для того и создавалась, а потом компания перешла в частные руки, и сейчас продавать уголь населению они (КТК - ИФ) предлагают только по коммерческой цене, без предоставления своих скидок", - сказал он.

"При этом в прошлом году, по имеющейся у нас информации, они умудрились поставлять уголь на сторону по ценам значительно ниже, чем для кузбассовцев. Получается, что убытки от низких цен для других потребителей кто-то пытается компенсировать за счет жителей Кузбасса (. . .) Я дал поручение поднять все документы, как происходила приватизация, а также по каким ценам отгружали уголь другим потребителям в прошлом году", - уточнил Середюк.

После выступления он пояснил журналистам, что хочет получить правовую оценку приватизации КТК. "Именно для правовой оценки передачи этой компании в частные руки, (её - ИФ) перехода из государственной в частную форму собственности, я и поручил поднять из архива все документы. Чтобы юристы дали соответствующую правовую оценку. И только они могут сказать, возможно ли что-то из этого получить в дальнейшем", - отметил губернатор.

На сайте КТК говорилось, что при реализации угля населению по ценам, установленным Региональной энергетической комиссией (РЭК Кузбасса), компания получает убытки.

"Раньше такие убытки покрывались за счет экспортной торговли, которая составляла порядка 70% от общего объема реализации твердого топлива (. . .) Сегодня, в условиях кризисной ситуации в угольной отрасли и активного санкционного давления, АО "КТК" работает на пределе своих возможностей (. . .) За прошедшие пару лет глобальная инфляция привела к росту цен на топливо, оборудование, горную технику и запчасти к ним от пятидесяти до нескольких сотен процентов. Индексация цен на льготный уголь, проводимая местными регулирующими органами, ни в какой мере не успевает за этим ростом", - отмечает КТК.

Компания также напомнила, что более 20 лет КТК социальные обязательства по поставкам льготного угля муниципальным образованиям Кузбасса. "При этом, осознавая свою социальную ответственность в регионе, на протяжении последних 4 лет АО "КТК" поставляло льготный уголь по ценам, ниже себестоимости его добычи (. . .) Несмотря на все вышеперечисленные обстоятельства, в текущем году компания взяла на себя обязательства поставок льготного рядового угля населению по цене РЭК Кузбасса, которая до 35% ниже себестоимости добычи на нашем разрезе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2024 года КТК добыла 5,8 млн тонн угля (в 2023 году - 11,14 млн тонн).

В конце января министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев на брифинге говорил, что рядовой уголь для населения региона продается по прежней цене, сортовой (более высокого качества - ИФ) - по рыночной цене, в то время как ранее продавался по льготной. Токарев тогда также сообщил, что это связано с тяжелой ситуацией в угольной промышленности региона, сокращением объемов экспорта, за счет доходов от которого ранее возможно было продавать уголь по льготной цене.

"Кузбасская топливная компания" была создана администрацией Кемеровской области как государственное унитарное предприятие в 2000 году. Компания осуществляла поставки угля для нужд населения и ЖКХ региона. В конце 2001 года она была акционирована, мажоритарием КТК стал Игорь Прокудин, который в мае 2019 года продал компанию структурам, связанным с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Летом 2022 года семья Гуцериевых вышла из состава акционеров КТК, свидетельствовал список аффилированных лиц КТК, раскрытый в мае 2023 года. В более позднее время списки аффилированных лиц компания не публиковала.