Аэропорт Сочи возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сочи отменены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводили в 01:47 в среду из соображений безопасности и отменили в 8 утра. За это время три самолета, летевших в Сочи, сели на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

Сочи является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

В 2024 году аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,726 млн человек.