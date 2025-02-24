Аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде, задержаны вылеты четырех рейсов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи (входит в группу "Аэродинамика") перешел на работу по фактической погоде, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"На территории Сочи и федеральной территории "Сириус" 24 и 25 февраля сохранятся неблагоприятные метеоусловия. В настоящее время аэропорт Сочи работает по фактической погоде, продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Однако вылеты четырех рейсов задержаны более чем на два часа по причине позднего прибытия в аэропорт Сочи воздушных судов", - сказал представитель аэропорта.

Он напомнил, что обо всех изменениях в расписании вылетов авиакомпании проинформируют пассажиров.

Как сообщалось, в воскресенье из-за непогоды экипажи 11 воздушных судов, направлявшихся в Сочи, приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,726 млн человек.