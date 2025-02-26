Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей назначен на 18 марта
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Проведение ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин, запланировано на 18 марта 2025 года.
"Съезд у нас состоится 18 марта", - сообщил глава бизнес-объединения Александр Шохин, выступая на XIV Форуме по корпоративному управлению.
Ранее в качестве возможной даты проведения съезда называлось 20 марта.
В прошлом году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки.