Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей назначен на 18 марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Проведение ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин, запланировано на 18 марта 2025 года.

"Съезд у нас состоится 18 марта", - сообщил глава бизнес-объединения Александр Шохин, выступая на XIV Форуме по корпоративному управлению.

Ранее в качестве возможной даты проведения съезда называлось 20 марта.

В прошлом году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки.