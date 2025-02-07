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В Думу внесли поправку о праве регионов выбирать модель местного самоуправления

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным внесли в парламент поправки, предусматривающие возможность для регионов самостоятельно определить модель местного самоуправления, сообщила пресс-служба Госдумы.

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Поправки внесены в законопроект № 40361-8 "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Они подготовлены с учетом мнения регионов, добавили в пресс-службе.

Доработанные нормы предусматривают возможность для регионов самостоятельно определить модель местного самоуправления (МСУ) и с учетом индивидуальных особенностей выйти на более эффективную организацию управления. В случае принятия законопроекта в предлагаемой редакции регионы смогут сами решать переходить ли им на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую - с сельскими и городскими поселениями, которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать, пояснили в пресс-службе.

"Наша страна огромная и субъекты Российской Федерации разные. Определяясь с системой местного самоуправления, необходимо учитывать особенности региона - и социально-экономическую, и историческую составляющие каждой территории", - прокомментировал через пресс-службу Володин.

По его мнению, в ряде субъектов первичный уровень прочно встроен в систему управления, местная власть ближе к людям, благодаря этому проблемные вопросы, которые их волнуют, получают своевременное решение на уровне руководства субъектов. "Прежде всего, такой подход отвечает интересам граждан, а это приоритет в нашей работе", - добавил он.

Поправки, закрепляющие за регионами такое право, стали межфракционными - их поддержали депутаты партий "Единая России", ЛДПР и "Новые люди".

Законопроект № 40361-8 был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Проект закона в первоначальном виде безальтернативно предусматривал одноуровневую систему МСУ.

Против такого подхода высказались регионы, председатель Госдумы и ряд депутатов. Предлагаемые поправки стали компромиссом в возникшем спорном вопросе.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.

Госдума Павел Крашенинников Вячеслав Володин Андрей Клишас
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