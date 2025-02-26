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Законопроект об обязанности жильца пускать в дом газовщика прошел I чтение

Законопроект об обязанности жильца пускать в дом газовщика прошел I чтение
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении уровня безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, упрощающий доступ газовщиков в многоквартирные дома. Законопроект обязывает пускать газовщиков в помещение.

"(...) Законопроектом предлагается дополнить статью 157 Жилищного кодекса положениями, устанавливающим обязанность собственника помещения или нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме предоставить доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) техническому обследованию внутриквартирного газового оборудования в случаях, предусмотренных законодательством", - говорится в пояснительной записке к документу.

Если обязанность по предоставлению такого доступа не исполняется или в нем отказано, документом предлагается закрепить право специализированной организации обратиться в суд с заявлением об обязании собственника или нанимателя его обеспечить.

"Законопроектом мы предлагаем установить сокращенные сроки рассмотрения судами заявлений о предоставлении доступа в жилое помещение для газовых служб в случае отказа собственника в допуске - вместо месяца, как сейчас, ввести 12 дней. Это объективно возможный срок принятия мотивированного решения. При этом решение суда будет вступать в законную силу и подлежать исполнению незамедлительно", - написал в своем телеграм-канале председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Соответствующее изменение предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.

Весной 2024 года был одобрен закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома.

"Этим законом мы только заполняем пробел, по которому граждане обязаны предоставлять доступ, и даем процедуру по предоставлению этого доступа, а все штрафы мы уже приняли", - добавила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя нынешний законопроект.

Депутат напомнила, что принятый в прошлом году закон также предусматривает штрафные санкции газораспределительным организациям, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.

Сергей Пахомов Госдума Светлана Разворотнева
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