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Сохранение ставки ЦБ в феврале должно минимизировать риск избыточного охлаждения экономики

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России, принимая на февральском заседании решение по ключевой ставке, выбрал из двух вариантов - оставить политику неизменной или повысить КС до 22% с 21% - более мягкий, так как участники обсуждения увидели в ужесточении ДКП больше рисков.

14 февраля совет принял ожидаемое для рынка решение оставить ставку неизменной на уровне 21%. В резюме "недели тишины" и заседания, опубликованном в среду, ЦБ традиционно описывает аргументы в пользу рассмотренных на совете вариантов.

Аргументы за 22%

В пользу повышения ключевой ставки звучал аргумент о том, что устойчивое инфляционное давление в IV квартале 2024 года усилилось, а экономический рост оказался выше ожиданий. "Внутренний спрос также вырос сильнее, чем прогнозировалось. Это означает, что перегрев экономики не только не уменьшился, но мог и возрасти. Чтобы обеспечить бoльшую уверенность в возвращении инфляции к цели в 2026 году, требуется дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику", - отмечается в резюме.

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Кредитная активность снижается, но ее динамика "зашумлена" рядом факторов: высокими бюджетными расходами, сезонно низким спросом на кредиты в начале года. Кроме того, влияние автономных факторов на динамику кредитования может быть менее существенным, чем прогнозируется. В результате замедление кредитования может оказаться неустойчивым, и после снижения поступлений бюджетных средств рост кредита может снова ускориться, это создаст дополнительные инфляционные риски, отмечали сторонники повышения.

Инфляционные ожидания остаются высокими, что снижает реальные процентные ставки и усиливает инерцию в динамике цен. "В результате возникает риск перехода экономики в режим постоянно высокой инфляции, выход из которого возможен только через значительное охлаждение экономической активности", - сказано в документе.

Аргументы за 21%

Хотя инфляция остается высокой, формируются условия для ее будущего снижения: кредитная активность охлаждается, рост потребительского спроса несколько замедлился, есть признаки начала нормализации ситуации на рынке труда, отмечали, в свою очередь, сторонники продления паузы в изменении ДКП. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий, по их мнению, достаточна для дальнейшего замедления кредитования и спроса и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Автономные факторы продолжат значимо влиять на динамику кредита, это усилит его замедление. "При этом одновременное ужесточение денежно-кредитной политики и банковского регулирования может иметь нелинейное влияние на динамику кредита. Это означает, что дезинфляционные эффекты от жесткой денежно-кредитной политики могут быть более выраженными при одновременном ужесточении банковского регулирования. Нужно продолжить паузу, чтобы проанализировать дальнейшее изменение денежно-кредитных условий", - описывается аргументация сторонников неизменности ставки в резюме.

С декабрьского заседания ситуация в экономике существенно не изменилась, рост сберегательной и охлаждение кредитной активности сопровождались усилением проинфляционных тенденций в экономике. "В этих условиях решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне является последовательным и соответствующим логике предыдущего заседания", - отмечено в документе.

Решение и сигнал

Взвешивая все за и против, участники согласились, что повышение ключевой ставки "по-прежнему имеет более серьезные риски, чем ее сохранение", пишет ЦБ. "Поэтому пауза в феврале является наиболее взвешенным решением. Сохранение ключевой ставки позволит дополнительно оценить подстройку денежно-кредитных условий (включая тенденции в кредитовании) и их влияние на инфляцию, минимизируя риск избыточного охлаждения экономической активности и отклонения инфляции вниз от цели в будущем", - сказано в резюме.

Некоторые участники предлагали использовать в заявлении нейтральный сигнал с указанием на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий. Они отмечали, что точка перелома проинфляционных тенденций может быть близка, но сохраняются как проинфляционные, так и дезинфляционные риски, а нейтральный сигнал даст Банку России необходимую гибкость при принятии дальнейших решений.

"Однако большинство участников решили, что риски для инфляции смещены в сторону проинфляционных. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий вызывает беспокойство. Поэтому необходимо сохранить указание на то, что Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - говорится в резюме.

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