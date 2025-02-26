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Общественный совет при ФСБ окажет содействие публикации архивных материалов о работе госбезопасности в годы Великой Отечественной войны

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Общественный совет при ФСБ РФ окажет максимальное содействие спецслужбе в публикации архивных документов о работе советских органов безопасности в год Великой Отечественной войны, сообщил председатель совета Василий Титов.

"В год 80-летия Великой Победы тема исторической правды заслуженно становится одной из главных для всех мероприятий в рамках этого общенародного праздника. С учетом высокой общественной значимости информации из архивных документов и растущего интереса к ней со стороны граждан, наш совет окажет максимальное содействие ФСБ России в публикации таких материалов, используя различные инструменты и форматы",- сказал Титов, чьи слова приводят в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По его словам, завершается работа над масштабным совместным проектом под рабочим названием "Особая папка ГУКР "Смерш" НКО СССР", раскрывающим широкий спектр задач, решаемых советской военной контрразведкой в годы войны. Также в 2025 году планируется второе издание сборника "Память. Мужество. Слава", посвященного увековечению подвигов сотрудников госбезопасности военных лет.

В ЦОС сообщили, что за 2023-2024 гг. Центральным архивом ФСБ России размещено более 2 тысяч оцифрованных документов спецслужбы, освещающих предпосылки начала Второй мировой войны, преступления немецко-фашистских захватчиков на оккупированных советских территориях, а также вклад органов государственной безопасности в победу.

ФСБ
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