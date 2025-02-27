Поиск

Песков заявил, что информация об итогах встречи РФ-США в Стамбуле будет предоставлена

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - По встрече дипломатов высокого уровня России и США в Стамбуле пока не стоит "забегать вперед", информация по результатам переговоров будет предоставлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть принципиальные договоренности, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счет. Действительно на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, какие надежды возлагают на встречу представителей РФ и США в Стамбуле, помимо устранений препятствий работы диппредставительств.

"Пока, наверное, не нужно забегать вперед. Информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена", - добавил представитель Кремля.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломаты высокого уровня России и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля, чтобы обсудить возобновление нормальной деятельности посольств в обеих странах.

По словам министра, "наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве".


Дмитрий Песков США Эр-Рияд Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Что произошло за день: среда, 26 февраля

По делам о наемничестве в украинском конфликте проходят 845 иностранцев

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован по делу о коррупции

Апелляция отклонила жалобы Ким и Бакальчука в рамках спора вокруг Wildberries

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО
Нападение на Crocus City Hall

Федеральная палата адвокатов подтвердила завершение расследования теракта в Crocus

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5916 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2188 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });