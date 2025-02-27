Песков заявил, что информация об итогах встречи РФ-США в Стамбуле будет предоставлена

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - По встрече дипломатов высокого уровня России и США в Стамбуле пока не стоит "забегать вперед", информация по результатам переговоров будет предоставлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть принципиальные договоренности, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счет. Действительно на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, какие надежды возлагают на встречу представителей РФ и США в Стамбуле, помимо устранений препятствий работы диппредставительств.

"Пока, наверное, не нужно забегать вперед. Информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена", - добавил представитель Кремля.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломаты высокого уровня России и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля, чтобы обсудить возобновление нормальной деятельности посольств в обеих странах.

По словам министра, "наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве".



