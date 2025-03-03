После первого разговора Путина и Трампа у них не было контактов, о которых можно сообщать

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - После состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президентов и США Владимира Путина и Дональда Трампа между двумя лидерами не было никаких контактов, "которые должны были бы быть преданы огласке", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке", - сказал Песков.

На брифинге его спросили, были ли контакты между президентами двух стран после их известного телефонного разговора. Вопрос был задан в связи с недавним заявлением Трампа о неоднократных разговорах с Путиным.

Президент США 28 февраля заявил, что разговаривал с российским президентом "за пару дней" до того.