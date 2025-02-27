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Депутаты доработали законопроект о контроле регионов за строительными отходами

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла Госдуму в новой редакции законопроект, который предлагает наделить регионы расширенными полномочиями по регулированию и организации обращения с отходами, образующимися при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства и благоустройстве территорий.

Среди авторов законопроекта № 784334-8 председатель думского комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин и глава комитета Совета Федерации по природопользованию Александр Двойных. Авторы инициативы в пояснительной записке подчеркивают необходимость неотложного урегулирования обращения с данными отходами, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду и увеличить долю утилизируемых и обезвреживаемых отходов.

Законопроект вносит поправки в закон об отходах производства и потребления и в закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" в части делегирования регионам права устанавливать собственные правила обращения со строительными отходами.

Авторы отмечают, что эффективное управление отходами возможно только с помощью региональных государственных информационных систем, которые учитывают особенности работы с отходами в разных регионах. Документ предусматривает внедрение региональных информационных систем для отслеживания пути отходов от места образования до утилизации или захоронения. Подчеркивается, что регионы смогут самостоятельно определять допустимые технологические решения и устанавливать требуемые формы договоров для перевозчиков и организаций, занимающихся утилизацией.

Кроме того, для выполнения новых полномочий, связанных с обращением с отходами, региональные власти смогут создавать уполномоченные организации, 100% акций (долей в капитале) которой принадлежат региону. В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что создание региональных информационных систем - это право, а не обязанность регионов. Отмечается также, что создание систем может привести к дополнительным расходам регионов.

В доработанном тексте оговаривается, что действие будущего закона не распространяется на отходы I и II классов опасности и лом черных и цветных металлов, а также на отходы, образующиеся в процессе деятельности для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Дмитрий Кобылкин Госдума Александр Двойных
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