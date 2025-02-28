На Камчатке иностранец получил 6 лет колонии за призывы к экстремизму

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке Тихоокеанский флотский военный суд в режиме видеоконференцсвязи вынес обвинительный приговор иностранцу, находящемуся на Камчатке, по делу о публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности и оправдании терроризма.

"Гражданину одной из республик Средней Азии назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.

Также ему в течение трех лет запрещено делать публикации в интернете.

По данным ФСБ, иностранец разместил на личной странице в одной из социальных сетей видеоролики, содержащие призывы к участию в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций.

Приговор не вступил в законную силу.