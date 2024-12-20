Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о спецсчетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей.

Закон предусматривает зачисление доходов иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублёвый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары.

Предусматривается, что возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены статуса иноагента.

Данное обязательство распространяется на средства иноагента, полученные в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду. Кроме того, это распространится на доходы иноагента в виде процентов по вкладам, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

В случае если специальный счет не был открыт ранее, он должен быть открыт иностранным агентом в уполномоченном банке в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора об отчуждении недвижимого имущества или транспортных средств, о сдаче их в аренду, предусматривает закон.

Если на день включения в реестр иностранный агент является стороной договора об отчуждении недвижимого имущества или транспортных средств, о сдаче их в аренду, счет должен быть открыт иностранным агентом в течение 15 рабочих дней со дня его включения в реестр, говорится в законе.

Если на дату осуществления платежа у плательщика отсутствует информация о реквизитах специального счета, то он открывается на имя иностранного агента на основании заявления плательщика.

На имя иностранного агента может быть открыт только один специальный счет.

Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ, предусматривает закон.

Закон подготовлен группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, руководителями всех думских фракций.

"Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее", - написал ранее в своем телеграм-канале Володин, комментируя инициативу.