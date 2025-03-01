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Лавров сообщил главе МИД Турции о попытке атаки Киева на объект "Турецкого потока"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в субботу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом попросил Анкару использовать все возможности для пресечения попыток Киева атаковать объекты газопровода "Турецкий поток", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров сообщил Фидану, что в ночь с 27 на 28 февраля Украина предприняла попытку атаки компрессорной станции "Русская" на газопроводе "Турецкий поток" с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Все они были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил РФ.

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"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Как отмечается, "Фидан заверил, что будут приняты необходимые меры".

МИД РФ сообщил, что в развитие состоявшихся 24 февраля российско-турецких переговоров в Анкаре министры "подтвердили важность дальнейшей согласованной работы России и Турции в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе на основе договоренностей президентов России и Турции".

МИД РФ Сергей Лавров Турция Хакан Фидан Украина Турецкий поток
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