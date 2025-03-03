Поиск

У православных начинается Великий пост

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В понедельник у православных верующих начался Великий пост, он продлится семь недель и завершится перед

Пасхой, которая в этом году приходится на 20 апреля.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще неразделенной христианской Церкви.

В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Ограничение в пище - не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал Иоанн Златоуст, "истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей". "Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела", - говорил он.

Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Кирилл совершил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, после которой призвал верующих примириться друг с другом и сам попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел.

РПЦ Великий пост Пасха
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 2 марта

Ограничения в аэропорту Грозного отменены

Аэропорт Грозного приостановил работу

В Подмосковье горит хранилище пластиковой продукции на 3,3 тыс. кв. м

Что произошло за день: суббота, 1 марта

Ротация инспекторов МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

В МИД РФ расценили визит Зеленского в США как полнейший политический провал

В МИД РФ расценили визит Зеленского в США как полнейший политический провал

Военные РФ пресекли попытку ВСУ атаковать станцию, подающую газ в "Турецкий поток"

В Роскомнадзоре заявили, что YouTube в России недоступен

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5937 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2194 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });