Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,8%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Снижение потребления электроэнергии в России с начала этого года составляет 0,8%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах МФЭС.

"Сейчас цифра - минус 0,8%", - ответил он на соответствующий вопрос, уточнив, что речь идёт как о России в целом, так и о единой энергосистеме.

"Мы по году пока минус 0,5% (прогноз - ИФ) оставили", - прокомментировал он оценку динамики показателя по итогам 2026 года, пояснив, что эта цифра возможна, если придут холода.