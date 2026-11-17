Штаб развернут на месте падения самолета в Кузбассе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Штаб организован на месте падения самолета рядом с Кемерово, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем канале в Max.

"Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение транзитного самолета, который пролетал через нашу область", - сказал Середюк в видеосообщении.

"На месте (падения самолета - ИФ) развернут штаб, я его возглавляю. Силы МЧС на месте, полиция на месте, Росгвардия на месте, также работают (сотрудники - ИФ) Центра медицины катастроф", - уточнил Середюк.

Он записал видео с места крушения, на котором видны пожарные машины и автомобиль МЧС.

"Выполнено оцепление территории", - отметил глава региона.

Ранее губернатор в своих соцсетях сообщил об авиационном происшествии в районе села Ягуново в Кемеровской области.