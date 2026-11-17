Возгорание на месте крушения самолета в Кузбассе ликвидировали

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на месте падения самолета у села Ягуново в Кемеровской области, сообщает губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем канале в Max.

"МЧС оперативно ликвидировали возгорание. (...) Пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы оказывать помощь по запросу аварийно-спасательных подразделений. Вертолет и учреждения медицинской помощи приведены в готовность", - говорится в сообщении.

Середюк отметил, что основная задача - обеспечить работу следственных органов.

Работа штаба на месте происшествия продолжается.

Ранее губернатор в своих соцсетях сообщил об авиационном происшествии в районе села Ягуново в Кемеровской области. По предварительным данным, разбившийся самолет пролетал над территорией Кузбасса транзитом. Середюк сообщил, что на месте происшествия был развернут штаб, работает МЧС, полиция, Росгвардия и Центр медицины катастроф.