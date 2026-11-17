Губернатор Кузбасса сообщил об авиапроисшествии у села Ягуново

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Авиационное происшествие произошло в районе села Ягуново Кемеровской области, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

"В районе села Ягуново произошло авиационное происшествие. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами", - написал Середюк.

Он добавил, что выехал на место происшествия. По его словам, со стороны региона оказывается необходимое содействие.