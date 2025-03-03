Поиск

Свыше 15 самолетов Северного флота привлечены к тактическим учениям

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов Северного флота провели летное тактическое учение в условиях Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе флота в понедельник.

"Экипажи самолетов Ан-12, Ан-26 и Ил-38 отработали навыки пилотирования, навигации и выполнения задач по предназначению в условиях ограниченной видимости, низких температур и сильной ветровой нагрузке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учение проходило в сложных метеорологических условиях, характерных для Крайнего Севера.

Согласно сообщению, в учении было задействовано более 15 единиц воздушных судов, более 60 человек инженерно-технического состава и наземных служб.

В пресс-службе отметили, что на учении экипажи отработали действия при отказе бортового оборудования и резком ухудшении погодных условий.

"Проведение подобных занятий является важной частью подготовки авиационных подразделений Северного флота, что позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности в условиях Арктики", - заявили в Северном флоте.

По официальной информации, Ил-38 (по кодификации НАТО: May) - противолодочный самолёт, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, а также для морской разведки и поисково-спасательных операций. Дальность полёта Ил-38 - 6,5 тыс. км, боевой радиус - 2200 км, боевая нагрузка - до 8 400 кг противолодочных бомб, торпед, морских мин.

Северный флот РФ Ан-12 Ан-26 Ил-38 учения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на территории НПЗ в Уфе локализован

Нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе

Что произошло за день: воскресенье, 2 марта

Ограничения в аэропорту Грозного отменены

Аэропорт Грозного приостановил работу

В Подмосковье горит хранилище пластиковой продукции на 3,3 тыс. кв. м

Что произошло за день: суббота, 1 марта

Ротация инспекторов МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

В МИД РФ расценили визит Зеленского в США как полнейший политический провал

В МИД РФ расценили визит Зеленского в США как полнейший политический провал

Военные РФ пресекли попытку ВСУ атаковать станцию, подающую газ в "Турецкий поток"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5937 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2194 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });