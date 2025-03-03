Свыше 15 самолетов Северного флота привлечены к тактическим учениям

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов Северного флота провели летное тактическое учение в условиях Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе флота в понедельник.

"Экипажи самолетов Ан-12, Ан-26 и Ил-38 отработали навыки пилотирования, навигации и выполнения задач по предназначению в условиях ограниченной видимости, низких температур и сильной ветровой нагрузке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учение проходило в сложных метеорологических условиях, характерных для Крайнего Севера.

Согласно сообщению, в учении было задействовано более 15 единиц воздушных судов, более 60 человек инженерно-технического состава и наземных служб.

В пресс-службе отметили, что на учении экипажи отработали действия при отказе бортового оборудования и резком ухудшении погодных условий.

"Проведение подобных занятий является важной частью подготовки авиационных подразделений Северного флота, что позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности в условиях Арктики", - заявили в Северном флоте.

По официальной информации, Ил-38 (по кодификации НАТО: May) - противолодочный самолёт, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, а также для морской разведки и поисково-спасательных операций. Дальность полёта Ил-38 - 6,5 тыс. км, боевой радиус - 2200 км, боевая нагрузка - до 8 400 кг противолодочных бомб, торпед, морских мин.