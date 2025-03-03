Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны украинской армии, группировки "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили занимаемые позиции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

Подразделения группировок "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили занимаемые позиции в зоне СВО, говорится в сводке.

В ходе боёв группировка "Восток" нанесла поражение формированиям трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Воскресенка, Отрадное, Богатырь, Комар, Днепроэнергия, Шевченко, Привольное (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области, информирует Минобороны.

По его данным, потери противника здесь составили до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дробышево, Катериновка, Кировск, Карповка Донецкой народной республики, Шийковка, Каменка и Лозовая Харьковской области", - говорится в сообщении.

Здесь потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, десять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

Войска группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котляровка и Успеновка Донецкой народной республики, сообщает министерство обороны.

Противник потерял тут до 605 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия.

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск (ДНР). Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777, говорится в сводке.

Войска группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населённого пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Михайловка, Садовое Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, сообщает российское военное ведомство.