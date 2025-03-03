Суд 17 марта продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры к "Дальполиметаллу"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Дальнегорский районный суд Приморского края 3 марта приступил к подготовке рассмотрения по существу иска Генпрокуратуры РФ к АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (Приморский край, один из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата) и еще ряду лиц, сообщается в картотеке суда.

Отмечается, что предварительное судебное заседание продолжится 17 марта. Подробности суд не приводит.

Вместе с тем, 28 февраля "Дальполиметалл" разместил на своем сайте сообщение о том, что в феврале выполнил плановые производственные показатели, "несмотря на сложную обстановку с финансированием производственной деятельности.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в суд исковое заявление к ГМК "Дальполиметалл". Ответчиками также выступают совладельцы - кипрские компании Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited (по данным суда, им принадлежит по 16,5%) и бывший совладелец ГМК - кипрская Chanam Limited (ныне 67% капитала ГМК принадлежит МКООО "Чанам", зарегистрированной на острове Русском, чьи владельцы в ЕГРЮЛ не указаны). Кроме того, в ответчиках числится экс-депутат Госдумы РФ Эдуард Янаков (ранее участники рынка указывали на него как на контролирующее лицо "Дальполиметалла"). Третьи лица - Дальнедра и Росимущество.

Кроме того, суд выдал исполнительные листы на наложение ареста на имущество "Дальполиметалла", однако на какие именно активы - не уточняется.

"Дальполиметалл" оказался в сложном экономическом положении, испытывает проблемы еще с прошлого года. Власти не исключали смену собственника. При этом Арбитражный суд Приморского края 4 февраля 2025 года ввел в отношении "Дальполиметалла" процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев.

"Дальполиметалл" осуществляет добычу в Приморье полиметаллических руд и их переработку, эксплуатирует шесть месторождений. Общая мощность добычи - порядка 1 млн тонн руды в год. В 2024 году компания произвела 32 тыс. тонн свинцового и цинкового концентратов.