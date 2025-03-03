Поиск

РФ актуализирует стратегию автопрома с акцентом на альтернативные виды топлива

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует актуализировать стратегию развития автомобильной промышленности РФ с учетом увеличения значимости альтернативных видов топлива и развития экономики совместного потребления (каршеринга) и беспилотных технологий.

Как сообщила пресс-служба кабмина, актуализация отраслевой стратегии обсуждалась на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова. В мероприятии приняли участие вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Роман Старовойт, а также представители других ведомств.

На заседании замглавы Минпромторга России Альберт Каримов представил видение Минпромторгом основных факторов, которые могут в наибольшей степени повлиять на развитие отечественной автомобильной промышленности в период 2035-2050 годов.

"В числе ключевых - расширение использования в отрасли альтернативных видов топлива", - говорится в сообщении.

Другими факторами, которые будут влиять на облик российского автопрома, Минпромторг считает дальнейшее формирование экономики совместного потребления, увеличение доли электрического транспорта и беспилотных автомобилей.

В части альтернативного топлива, как отметил Новак, слова которого приведены в сообщении, "уже работают государственные меры поддержки при переводе техники на газомоторное топливо, а также меры, стимулирующие производство транспорта на электротяге". "В настоящее время обсуждается развитие коммерческого транспорта на сжиженном природном газе и водороде", - сообщил он.

В рамках совещания ведомства договорились проработать варианты донастройки мер государственной поддержки.

Заинтересованные ведомства уже готовят свои предложения для актуализации стратегии автопрома, которая была утверждена в конце 2022 года и рассчитана до 2035 года, с учетом Транспортной стратегии РФ - в части развития инфраструктуры и баланса с другими видами транспорта, и с Энергетической стратегией - в части использования традиционных и альтернативных видов топлива, отмечается в сообщении со ссылкой на слова первого вице-премьера.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 3 марта

Ликвидирован пожар на Пермском пороховом заводе

Главе МИД Японии запрещен въезд в Россию

Дума заслушает годовой отчет Счетной палаты 19 марта

Москалькова сообщила об эвакуации 33 жителей Курской области с Украины в РФ

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск Lada Iskra 19 апреля

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск Lada Iskra 19 апреля

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии по делу о неуплате налогов

Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии по делу о неуплате налогов

В Думу внесут проект о праве мигрантов работать по одному патенту в двух соседних регионах

В "Билайне" объяснили сбой со связью DDoS-атакой

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5940 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });