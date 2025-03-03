РФ актуализирует стратегию автопрома с акцентом на альтернативные виды топлива

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует актуализировать стратегию развития автомобильной промышленности РФ с учетом увеличения значимости альтернативных видов топлива и развития экономики совместного потребления (каршеринга) и беспилотных технологий.

Как сообщила пресс-служба кабмина, актуализация отраслевой стратегии обсуждалась на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова. В мероприятии приняли участие вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Роман Старовойт, а также представители других ведомств.

На заседании замглавы Минпромторга России Альберт Каримов представил видение Минпромторгом основных факторов, которые могут в наибольшей степени повлиять на развитие отечественной автомобильной промышленности в период 2035-2050 годов.

"В числе ключевых - расширение использования в отрасли альтернативных видов топлива", - говорится в сообщении.

Другими факторами, которые будут влиять на облик российского автопрома, Минпромторг считает дальнейшее формирование экономики совместного потребления, увеличение доли электрического транспорта и беспилотных автомобилей.

В части альтернативного топлива, как отметил Новак, слова которого приведены в сообщении, "уже работают государственные меры поддержки при переводе техники на газомоторное топливо, а также меры, стимулирующие производство транспорта на электротяге". "В настоящее время обсуждается развитие коммерческого транспорта на сжиженном природном газе и водороде", - сообщил он.

В рамках совещания ведомства договорились проработать варианты донастройки мер государственной поддержки.

Заинтересованные ведомства уже готовят свои предложения для актуализации стратегии автопрома, которая была утверждена в конце 2022 года и рассчитана до 2035 года, с учетом Транспортной стратегии РФ - в части развития инфраструктуры и баланса с другими видами транспорта, и с Энергетической стратегией - в части использования традиционных и альтернативных видов топлива, отмечается в сообщении со ссылкой на слова первого вице-премьера.