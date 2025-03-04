Одно из сызранских промпредприятий было атаковано украинскими беспилотниками

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке украинских беспилотников на сызранское промпредприятие в ночь на вторник.

"Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, информирует Федорищев.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на вторник, 4 марта, российские военные перехватили и уничтожили 18 дронов ВСУ над шестью областями РФ.