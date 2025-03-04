18 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили 18 дронов ВСУ над Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"10 БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Самарской области и по одному БПЛА - над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.

В Чертковском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников произошли возгорания на нефтепроводе и складе на территории промобъекта, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Персонал эвакуировали, возгорания оперативно потушили.