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18 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили 18 дронов ВСУ над Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"10 БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Самарской области и по одному БПЛА - над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.

В Чертковском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников произошли возгорания на нефтепроводе и складе на территории промобъекта, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Персонал эвакуировали, возгорания оперативно потушили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минбороны
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