Ушаков сообщил об обсуждении иранского вопроса на переговорах РФ-США в Эр-Рияде

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Ирана обсуждалась на российско-американской встрече в Эр-Рияде, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана и договорились, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ушаков утвердительно ответил на вопрос, проходили ли обсуждения именно на российско-американской встрече в Эр-Рияде. Встреча состоялась 18 февраля.