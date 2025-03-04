Песков заявил о готовности РФ содействовать переговорам по иранскому ядерному досье

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил возможность участия президента Владимира Путина в качестве посредника на переговорах США и Ирана по ядерному оружию, но заверил в готовности России в целом содействовать этому процессу.

"Я не могу подтвердить, но я говорил, что в целом Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. Россия, будучи союзником и партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу. Вот о чем идет речь", - сказал Песков телеканалу "Звезда", комментируя сообщения американских СМИ о том, что Путин принял предложение президента США Дональда Трампа быть посредником на переговорах США и Ирана.