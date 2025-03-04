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Апелляция утвердила штраф Google в размере более 8 млрд рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция признала законным взыскание с Google 8 млрд 8 млн 684 193 рублей 68 копеек в качестве штрафа за уклонение от исполнения административного наказания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Чертановского районного суда Москвы.

Компания Google признана виновной в уклонении от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

В 2023 году Google был дважды оштрафован более чем на 4 млрд руб.: за невыплату в срок оборотного штрафа в рамках антимонопольного дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и за систематическое неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению.

Google
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