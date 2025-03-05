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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась на 20,6%, до 2 тыс. 177,7 рубля с 2 тыс. 742,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень упала почти в два раза, до 680,9 рубля с 1 тыс. 169,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 715,8 рубля с 2 тыс. 301,9 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $241,3 за тонну на пшеницу ($241,1 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($221,8).

Новые ставки будут действовать по 11 марта включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Первоначально ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

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