Макрон и Стармер могут посетить Вашингтон вместе с Зеленским

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность поездки в Вашингтон совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским и британским премьер-министром Киром Стармером, заявила пресс-секретарь французского правительства Софи Прима.

"Рассматривается вариант, что в случае необходимости президент Макрон снова посетит Вашингтон вместе с президентом Зеленским и премьером Великобритании", - сказала она, не назвав дату поездки.

На прошлой неделе Стармер и Макрон посетили Вашингтон, где встретились с президентом США Дональдом Трампом. На обеих встречах одной из главных тем была Украина.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома и завершилась острой перепалкой. В результате не было подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, отменена совместная пресс-конференция лидеров, а Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию на Украине.