Песков положительно оценил новость о готовности Зеленского к мирным переговорам

В Кремле обратили внимание на то, что Киев не снял запрет на переговоры с РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Кремле в целом положительно относятся к информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу выразил готовность к переговорам по мирному урегулированию, но напоминают о действующем запрете со стороны Киева на переговоры с Москвой.

"Положительно (относимся - ИФ). Вопрос, с кем сесть (за стол переговоров - ИФ). Пока, по-прежнему, сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому, в целом, подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов в среду ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к информации о получении Трампом письма от Зеленского с выражением готовности украинской стороны как можно скорее сесть за стол переговоров "для достижения долгосрочного мира".