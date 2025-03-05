Поиск

Песков положительно оценил новость о готовности Зеленского к мирным переговорам

В Кремле обратили внимание на то, что Киев не снял запрет на переговоры с РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Кремле в целом положительно относятся к информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу выразил готовность к переговорам по мирному урегулированию, но напоминают о действующем запрете со стороны Киева на переговоры с Москвой.

"Положительно (относимся - ИФ). Вопрос, с кем сесть (за стол переговоров - ИФ). Пока, по-прежнему, сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому, в целом, подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов в среду ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к информации о получении Трампом письма от Зеленского с выражением готовности украинской стороны как можно скорее сесть за стол переговоров "для достижения долгосрочного мира".

Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины

Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области

Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

При взрыве в краснодарском Белореченске эвакуированы 54 человека

В столице Дагестана блокированы боевики, планировавшие нападение на силовиков

В Махачкале неизвестные оказали сопротивление правоохранительным органам

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%

Путин утвердил Александра Дронова на посту врио губернатора Новгородской области

Горняков шахты "Воркутинская" эвакуировали с аварийного участка

Что произошло за день: вторник, 4 марта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5950 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });