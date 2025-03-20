ФАС выявила у ряда производителей сырого молока превышение среднеотраслевой рентабельности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в отдельных регионах РФ производителей сырого молока, имеющих признаки доминирующего положения и рентабельность выше среднеотраслевой, проводит проверки, сообщил "Интерфаксу" руководитель ведомства Максим Шаскольский.

"Мы обнаружили в отдельных регионах компании, которые имеют признаки доминирующего положения, нашли, подчеркиваю, отдельные случаи, где есть достаточно высокий уровень рентабельности, превышающий среднеотраслевой. И там мы проводим дополнительные проверки", - сказал он.

"Если будут нарушения выявлены, то будем принимать меры. При этом региональные рынки сырого молока, как правило, являются конкурентными с большим количеством участников, поэтому меры антимонопольного реагирования здесь редко применимы", - отметил Шаскольский.

Как сообщалось, ФАС в начале марта направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока на предмет ценообразования и цепочек сбыта. Организации должны были предоставить информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и реализации сырого молока: системе, регионах и объемах сбыта, а также сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продукции за 2022-2024 годы.