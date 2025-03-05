Программа предоставления гражданам Абхазии российского гражданства будет продолжена

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин даст указания продлить программу предоставления гражданам Абхазии российского гражданства.

"Я соответствующие указания коллегам направлю, и они вместе с вами доработают вопросы, которые требуют внимательного к ним отношения. Мы продолжим эту программу", - сказал Путин на встрече избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, отвечая на просьбу продлить механизм предоставления российского гражданства гражданам Абхазии.

"Более 70% граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации. Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями", - сказал президент Абхазии.

Гунба также попросил Путина отсрочить на два года вступление в силу закона, по которому жители Абхазии должны оформлять также водительские удостоверения российского образца, чтобы иметь возможность пересекать границу.

"Побыстрее можно будет сделать. Понимаю, что может быть ограничена так называемая пропускная способность желающих получить эти документу, но я попрошу министерство внутренних дел, они проработают вместе с вами и просто увеличат количество пунктов, личного состава, сотрудников, которые бы помогли вам это оформить, не растягивая на годы вперед, а в более короткие сроки", - сказал Путин.