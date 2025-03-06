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В Кремле согласны с тезисом о необходимости завершения украинского конфликта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия согласна с США в том, что конфликт на Украине должен быть завершен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, который назвал конфликт на Украине прокси-войной между РФ и США и подчеркнул необходимость его завершения.

"Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. Об этом неоднократно говорили мы. Мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада, а главной страной коллективного Запада являются США", - сказал Песков.

"Поэтому это абсолютно созвучно той позиции, которую неоднократно высказывал и наш президент, и министр иностранных дел, и мы об этом неоднократно говорили", - добавил он.

Дмитрий Песков РФ США Марко Рубио Украина
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