Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что украинский кризис представляет собой прокси-войну между Соединенными Штатами и Россией, и призвал.

"Президент Трамп считает, что это затянувшийся конфликт, зашедший в тупик, и, говоря откровенно, это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией", - сказал Рубио в интервью Fox News.

"И его (конфликт - ИФ) необходимо завершить", - отметил он.

По словам госсекретаря, союзники ранее считали, что надо давать Киеву "все необходимое столько, сколько нужно". Рубио также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "саботировал" и "подрывал" усилия президента США Дональда Трампа по переговорам о прекращении конфликта.

Рубио сказал: "Трудно двигаться дальше, когда другая сторона конфликта заявляет, что она вообще не заинтересована в мире, и это было то послание, которое все услышали", "Надеюсь, это исправлено", - добавил он.

По мнению главы госдепа США, необходимо найти путь к завершению этого конфликта, для чего потребуются уступки с обеих сторон.

"Украинцы должны быть там, русские должны быть за столом переговоров. Нам нужно посадить их вместе за стол переговоров", - заявил он.

Это было и остается целью, на которой США сфокусированы сейчас, резюмировал Рубио.