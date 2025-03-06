Песков заверил, что Россия поможет Абхазии решить энергетическую проблему

Также будет упрощено предоставление российского гражданства жителям Абхазии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия не останется в стороне и окажет поддержку Абхазии в экстренной ситуации, связанной с энергетическими проблемами, процесс, связанный с предоставлением российского гражданства гражданам республики, будет усовершенствован и облегчен, что является важнейшим приоритетом для главы российского государства, заявили в Кремле.

"Хочу, наверное, еще раз вам напомнить, что вчера у президента состоялась весьма и весьма обстоятельная и позитивная беседа с избранным президентом Абхазии, она была очень субстантивная, много вопросов на повестке дня, нужна оперативная помощь России по срочной организации продолжения энергоперетоков", - сказал на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сложная ситуация связана с климатическими условиями, из-за которых ГЭС, питающая республику, не получает достаточно воды для генерации. "И конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне, и энергообеспечение будет продолжаться, экстренное энергообеспечение", - сказал Песков.

Кроме того, важный вопрос, который обсуждался накануне на встрече, напомнил он, - паспортизация граждан республики. "Этот процесс тоже будет ускорен, усовершенствован. А главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что существует много и других уже действующих и будущих вопросов и проектов, которые есть на российско-абхазской повестке.