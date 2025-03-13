Россия в 2025 году предоставит Абхазии финансовую помощь на 5,3 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Общий объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году составит 5,3 млрд рублей, сообщил в парламенте Абхазии и. о. министра финансов Саид Губаз.

Он уточнил, что 4 млрд рублей из финпомощи России предназначены на цели социально-экономического развития Абхазии, 1,2 млрд - на финансирование мероприятий по реализации инвестиционной программы, 100 млн рублей - на поддержание госпрограммы поддержки отраслей экономики.

Парламент Абхазии 13 марта принял закон о государственном бюджете на 2025 год.

Губаз сообщил, что объем доходов государственного бюджета на нынешний год прогнозируется в размере 17,8 млрд рублей, по расходам - 18,7 млрд рублей. Дефицит составляет 994,5 млн рублей. Собственные доходы республики прогнозируются в размере 12,4 млрд рублей.

И.о. министра финансов отметил, что особое внимание власти уделят финансированию работы систем здравоохранения, образования, обороноспособности и правоохранительной деятельности.

Проект закона о госбюджете в первом чтении был принят 30 декабря 2024 года.