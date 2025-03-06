Лавров 11 марта проведет переговоры в Москве с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"11 марта состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, он прибудет в Москву с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.



