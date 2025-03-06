В МИД РФ встревожены ростом напряженности на Корейском полуострове

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве отмечают сохраняющуюся тенденцию к росту напряженности на Корейском полуострове, однако рассчитывают, что США и КНДР смогут реализовать шаги, которые внесут вклад в установление прочного мира, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с тревогой следим за эволюцией ситуации. Там, к сожалению, сохраняется тенденция к росту напряженности, в том числе, из-за непрекращающихся военных манёвров США и Республики Корея. Новый виток эскалации могут спровоцировать предстоящие масштабные южнокорейско-американские учения, которые называются Freedom Shield", - сказала она на брифинге.

"Только сегодня появилась информация о том, что во время этих манёвров истребитель ВВС Южной Кореи, как было сказано, по ошибке сбросил восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон", - сказала она.

Как сообщалось, ранения в результате данного инцидента получили 15 человек.

"Конечно, мы выражаем соболезнования всем пострадавшим, но хочется ещё раз напомнить, что бряцание оружием до добра не доводит, тем более тогда, когда есть мирный путь регулирования", - отметила российский дипломат.

"Российская сторона неоднократно подчёркивала, что военные упражнения в регионе лишь раскручивают опасную спираль конфронтации, чреватую масштабным конфликтом на полуострове, в том числе с применением ядерного оружия. Но все же надеемся, что заявление президента США Трампа в адрес председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына найдет свое воплощение и в практических шагах, которые станут конструктивным вкладом в укрепление стабильности, установления прочного мира на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", - подчеркнула Захарова.

"И конечно, мы считаем, что в этих самых условиях, в которых проходят нынешние эскалации, мы полагаем вполне обоснованными меры Пхеньяна, направленные на укрепление собственной обороноспособности, противодействия внешним угрозам безопасности страны и защиты её суверенитета", - сказала она.