Поиск

В МИД РФ встревожены ростом напряженности на Корейском полуострове

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве отмечают сохраняющуюся тенденцию к росту напряженности на Корейском полуострове, однако рассчитывают, что США и КНДР смогут реализовать шаги, которые внесут вклад в установление прочного мира, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с тревогой следим за эволюцией ситуации. Там, к сожалению, сохраняется тенденция к росту напряженности, в том числе, из-за непрекращающихся военных манёвров США и Республики Корея. Новый виток эскалации могут спровоцировать предстоящие масштабные южнокорейско-американские учения, которые называются Freedom Shield", - сказала она на брифинге.

"Только сегодня появилась информация о том, что во время этих манёвров истребитель ВВС Южной Кореи, как было сказано, по ошибке сбросил восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон", - сказала она.

Как сообщалось, ранения в результате данного инцидента получили 15 человек.

"Конечно, мы выражаем соболезнования всем пострадавшим, но хочется ещё раз напомнить, что бряцание оружием до добра не доводит, тем более тогда, когда есть мирный путь регулирования", - отметила российский дипломат.

"Российская сторона неоднократно подчёркивала, что военные упражнения в регионе лишь раскручивают опасную спираль конфронтации, чреватую масштабным конфликтом на полуострове, в том числе с применением ядерного оружия. Но все же надеемся, что заявление президента США Трампа в адрес председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына найдет свое воплощение и в практических шагах, которые станут конструктивным вкладом в укрепление стабильности, установления прочного мира на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", - подчеркнула Захарова.

"И конечно, мы считаем, что в этих самых условиях, в которых проходят нынешние эскалации, мы полагаем вполне обоснованными меры Пхеньяна, направленные на укрепление собственной обороноспособности, противодействия внешним угрозам безопасности страны и защиты её суверенитета", - сказала она.

МИД РФ Южная Корея США Мария Захарова КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ призвали возобновить деятельность ближневосточного "квартета"

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год
Военная операция на Украине

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине

Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

В Севастополе национализируют имущество некоторых граждан и юрлиц

Путин назначил Дарчиева послом в США

Путин назначил Дарчиева послом в США

ФСБ сообщила о взломе ресурсов центра "Авангард" и "Юнармии" для вербовки учащихся

Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"

Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5956 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });