Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Москва не видит места для компромисса в вопросе потенциального размещения европейского миротворческого контингента на территории Украины, такой шаг будет означать прямое официальное вовлечение в конфликт с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью, они же не скрывают, для чего им это надо", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, российская сторона "будет рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как рассматривала потенциальное присутствие НАТО на Украине".

"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно", - заявил Лавров.

Он отметил, что под какими бы флагами - национальными или под флагом Евросоюза - ни предлагалось разместить подобные континенты, "все равно это будут натовские войска".